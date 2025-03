David Schwimmer pede que Hollywood se manifeste contra antissemitismo

David Schwimmer, 58, pediu para celebridades de Hollywood se posicionarem contra o antissemitismo — preconceito ou discriminação de judeus.

O que aconteceu

O astro de "Friends" estimulou seus colegas a "usarem sua voz nesse momento de perigo, intolerância e violência". A declaração foi feita na conferência Never is Now da ADL, em Nova York.

Schwimmer reforçou que a importância do pronunciamento público contra o antissemitismo e que sua comunidade precisa de solidariedade. "Muitas pessoas que respeito escolheram manter um perfil discreto e ficar de fora desta, incluindo alguns cujas carreiras foram feitas ao se inclinarem para sua identidade judaica. Alguns deles estão fazendo muito nos bastidores, privadamente e à sua maneira, mas muitos escolheram não dizer nada publicamente. E se eu pudesse dizer algo diretamente a eles seria: 'gostaria que dissesse'."

Recentemente, o ator pediu a Elon Musk que excluísse Kanye West do X (antigo Twitter). "Ninguém está pedindo para resolver o conflito do Oriente Médio. Basta dizer que você está com seus amigos, colegas e vizinhos judeus contra o ódio e o que está acontecendo em nossos campi universitários, em nossas escolas e com empresas de propriedade de judeus é totalmente inaceitável", ressaltou.

Gal Gadot se juntou a David Schwimmer e também pediu o retorno dos reféns de 7 de outubro, no ataque do Hamas a Israel. "Queremos que as famílias dos reféns saibam que as apoiamos. Precisamos que eles saibam que, para onde quer eles estejam em que haja uma comunidade judaica, eles sempre encontrarão aqueles que fizeram campanha por eles, que os amam e que nunca os deixarão andar sozinhos", pontuou.