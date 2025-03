Dantinhas: Thamiris assume lugar de vítima que não lhe pertence no BBB 25

Thamiris está no Paredão desta semana no BBB 25. Ela enfrenta o Paredão contra Vinicius e Aline. Segundo a parcial mais recente da enquete UOL, a sister deve ser a eliminada desta semana. Este foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (10).

Dantinhas acredita que a eliminação de Thamires é o melhor cenário para o Paredão da semana. Com a permanência de Aline, a baiana pode protagonizar uma "rivalidade de maromba" com Gracyanne Barbosa, com quem mantém um embate há algumas semanas.

Elas até tentaram disfarçar, tentaram fingir que uma gostava da outra. Mas agora está bem claro que elas não se suportam. Então eu estou ansioso. Esse é o meu último fio de esperança (…) Quero ver um barraco, quero ver uma confusão delas

Dantinhas

Durante o dia, Thamiris desabafou sobre seu medo de ser eliminada do programa. Ela conversou com Maike na tarde desta segunda-feira (10). "Estou com uma sensação de que eu vou sair", disse.

Ela chegou a sonhar que levou cuspidas e pisadas de seus adversários no jogo. Para Dantinhas, este é um comentário "exagerado" da sister.

Ela é um pouco dramática. Tudo que ela tem de não ir para o embate, ela tem de dramática. Ela se coloca em um lugar de vítima que ela não tem. É só a gente lembrar que, quando a Camilla ainda estava lá, o quanto ela fala da Vitória pelas costas

Dantinhas

