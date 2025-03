'Tinha acabado de ter bebê': a preparação de atriz para fazer 'Dona de Mim'

Estreante em novelas, Haonê Thinar se prepara para viver uma das melhores amigas da protagonista Leo, interpretada por Clara Moneke, em "Dona de Mim". A próxima novela das sete estreia em abril na Globo.

Preparação

A preparação para a trama começou logo depois de um momento especial para Haonê Thinar. "Eu tinha acabado de ter bebê, minha filha tem dois meses agora. A preparação começou em janeiro e eu só pude ir para o Rio de Janeiro no dia 20 de janeiro. Fiz algumas preparações separadas do restante do elenco, mas foram de grande ajuda e aprendizado. As gravações estão sendo ótimas, com toda uma estrutura e atenção de todos. É muito diferente do que imaginei, mas está sendo muito bom. Estou gostando muito da experiência e é a realização de um sonho... Trabalhar com o Allan e a Rosane é incrível".

Estreante na TV, como atriz chegou à novela? "Eu fazia a peça Meu Corpo Está Aqui, da Júlia Spadaccini, e a Rosane foi me ver na estreia. Ela gostou muito de mim e entrou em contato antes da novela. Fizemos uma videoconferência e construímos um pouco da personagem juntas. Quando o Giovani Barros, produtor de elenco, me fez o convite oficial, foi algo grandioso. Entrar para o audiovisual na maior emissora do país foi uma grande felicidade".

É uma novela muito alto-astral, atual e que vai trazer muitos assuntos importantes de forma leve e bem-humorada. O público pode esperar um novelão, uma novela de sucesso daquelas que você não consegue parar de assistir... Estou muito ansiosa porque começamos a gravar muito antes da estreia. Estou muito ansiosa para a estreia, minha família e amigos já estão todos preparados e esperando. Vai ser lindo demais e estou bastante ansiosa.

Conheça a personagem

Descrita na sinopse como alegre e batalhadora, Pam (Haone Thinar) teve que amputar a perna ainda criança por causa de um tumor no fêmur. "A Pam ainda é uma personagem em constante construção, mas as principais características dela são ser uma pessoa observadora, sensata e muito amiga"

Saiu do interior de São Paulo para tentar a vida no Rio de Janeiro e, hoje, divide a casa com a amiga Kami (Giovanna Lancellotti) e o filho, o menino Dedé (Lorenzo Reis), em São Cristóvão. Além de morarem juntas, as duas também trabalham lado a lado na fábrica de lingerie Boaz e, quando se juntam a Leo (Clara Moneke), formam o trio de melhores amigas mais animadas da Feira de São Cristóvão.

A Pam é muito amiga e valoriza muito suas amizades. A Leo é muito animada, divertida e um pouco enrolada, mas precisa pagar as contas. Ela é orgulhosa e finge que está tudo bem, mas a Pam sabe que não está. A Kami mora com a Pam e elas se conhecem de São Paulo. A Pam conhece bem o jeitinho da Kami e às vezes dá uns alertas para ela. A Pam é aquela amiga que aconselha muito as duas e está no meio delas. Elas têm uma amizade muito verdadeira e sincera.

Tem uma relação complicada com Danilo (Felipe Simas), seu quase namorado da adolescência. Isso porque o jovem, apesar de aparentar gostar dela, nunca quis assumi-la publicamente como namorada. Suas amigas tentam alertá-la sobre o quanto ele é tóxico, mas Pam não percebe. No fundo, isso é um reflexo de seus problemas de autoestima.