BBB 25: Aline, Thamiris e Vinícius estão no 8º paredão

O oitavo Paredão do BBB 25 (Globo) está formado entre Aline, Thamiris e Vinícius em uma semana com Big fone e tretas entre participantes. O mais votado pelo público será eliminado na terça-feira (11). Quem você quer eliminar?

Como o Paredão foi formado

Delma, o Anjo da semana, imunizou Guilherme, seu genro. "Não tem dúvida, né? Tem que retribuir todo amor que meu genro tem por mim. Como sempre disse, esse amor da gente é de outras vidas, é muito amor envolvido", disse ela.

Em seguida, Maike, o Líder da semana, indicou Vinícius para a berlinda. Ele citou o monstro que ele participou ao lado de Vilma e que Vinicius o indicou ao Paredão.

BBB 25: Vinicius foi indicado ao paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

No domingo, o Vinícius me indicou ao Paredão e a justificativa dele foi que ele precisava seguir o coração dele e não colocar a dona Vilma. Mas, para mim, é conveniente ele só ter essa justificativa após ela passar mal. Porque, antes dela passar mal, eu sabia, que ele mesmo tinha me falado, que a primeira opção dele seria dona Vilma. E, para mim, fica estranho ele só ter essa compaixão só depois ela passar mal. Maike

Quem votou em quem no confessionário

Diego Hypolito votou em Thamiris

Vilma votou em Diego Hypolito

Aline votou em Thamiris

João Pedro votou em Daniele Hypolito

Gracyanne Barbosa votou em Aline

Vitória votou em Thamiris

Thamiris votou em Delma

Eva votou em Daniele Hypolito

Guilherme votou em Thamiris

Renata votou em Daniele Hypolito

Delma votou em Thamiris

Vinícius votou em Thamiris

João Gabriel votou em Diego Hypolito

Danielle Hypolito votou 2 vezes em Thamiris

Com oito votos, Thamiris está no Paredão. No contragolpe, a sister puxou Aline, que puxou Gracyanne Barbosa.

BBB 25: Thamiris puxou Aline que puxou Gracyanne Imagem: Reprodução/Globoplay

As três sisters participaram da prova Bate e Volta. Gracyanne Barbosa mostrou estar com a sorte em dia e escapou da berlinda.