Chega de ódio! Veja cinco motivos para amar o BBB 25

Tenho a impressão de que estamos muito investidos na negatividade quanto o assunto é BBB 25! Toda notícia que eu leio é pouco alvissareira. Toda opinião que surge é para reclamar de alguma coisa. Será que não estamos emanando a energia errada?

Pensando nisso, resolvi fazer um esforço jornalístico sem precedentes para levantar cinco motivos razoáveis para amar o BBB 25! Pois a vida presta, meu camarada. Aqui a gente critica, mas também sabe quando é hora de elogiar.

Motivo número 1: Esforço da produção

É notável o empenho da equipe do BBB 25 para não deixar as coisas arrefecerem. Mesmo com o elenco mais frio dos últimos anos, sempre buscando maneiras de deixar o jogo mais confortável para eles e enfadonho para nós.

Às vezes é engraçado porque fica parecendo que Dourado é o Cebolinha criando Planos Infalíveis que inevitavelmente vão dar errado. Ainda assim, seguimos comprando essa revistinha.

Motivo número 2: Beleza Fatal

Foi graças ao marasmo do BBB 25 que pude maratonar os 35 capítulos da extraordinária novela da Max em tempo recorde! Foi praticamente um pay-per-view na Lolaland. Agradeço.

Motivo número 3: Carnaval sem culpa

Foi pular o carnaval e perdeu as grandes emoções do BBB 25? Que emoções? Fique tranquilo. Pula mesmo que a vida é uma só. Se tiver bloco no próximo fim de semana, não deixe que o pay-per-view te impeça de nada.

Motivo número 4: Detox das redes

Pela primeira vez desde a chegada dos quase famosos e influenciadores no BBB, ninguém está se importando muito em seguir os participantes do programa no Instagram. E isso é ótimo! Sem tantos ex-BBBs na timeline a gente acaba conquistando mais foco e menos ansiedade.

Motivo número 5: Falta pouco

O tempo passa voando quando estamos nos divertindo! Por isso que os 50 primeiros dias do BBB 25 pareceram uma eternidade. Mas agora a metade da temporada já ficou no passado, e já podemos dizer que estamos praticamente na reta final.

Concordas que são motivos convincentes para amar o programa? As coisas não param de melhorar!

Agora é criar todas as expectativas possíveis para o BBB 26! Ainda temos muita frustração para viver juntos.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.