Camilla sobre falta de oportunidades após BBB 25: 'Não sou um corpo padrão'

Nona eliminada do BBB 25 (Globo), Camilla comentou a falta de oportunidades publicitárias após sua eliminação.

O que aconteceu

Em entrevista a Caras, a trancista disse imaginar que receberia mais propostas. "Acho que a minha porcentagem pesa para algumas marcas, porque elas acabam associando a uma imagem negativa. Mas, felizmente, estou tendo um retorno positivo do público e quero mostrar quem realmente sou, contar minha história."

Outro ponto é que eu não sou um corpo padrão, e o mercado publicitário, apesar de estar mudando, ainda tem barreiras. Representatividade importa, e quero fazer parte dessa mudança, abrir portas para outras mulheres que também não se enxergam nos padrões impostos. Camilla

Camilla contou ter se surpreendido com sua porcentagem. A trancista deixou o BBB com 94,67% dos votos. "Quando vi a porcentagem da minha eliminação, achei que o Brasil inteiro me odiava. Tive medo até de sair de casa. Mas, quando finalmente saí para trabalhar na sexta, fui surpreendida por um carinho enorme das pessoas na rua. Isso me deu um alívio e me mostrou que as redes sociais nem sempre refletem a realidade."

A trancista lamentou não ter conseguido participar do Carnaval. "A Sapucaí é um sonho para mim! Sou completamente apaixonada pelo Carnaval. Sempre trabalhei muito nessa época como trancista, então nem sempre dava para curtir como gostaria".

Minha equipe até me avisou que tinha um convite para eu ir no dia da minha eliminação, mas, infelizmente, era impossível encaixar na agenda. Tinha esperança de conseguir ir ao Desfile das Campeãs, mas essa oportunidade acabou não surgindo. É claro que ouvir alguns 'nãos' logo na primeira semana é frustrante, mas estou com a cabeça aberta e pronta para fazer acontecer. Camilla

