Blitz, desespero e sangue: repórter do SBT detalha assalto sofrido em SP

O repórter Everton Di Souza, mais conhecido como Fofoquito, relatou os momentos de tensão durante o programa Fofocalizando.

O que aconteceu

Fofoquito foi assaltado quando estava a caminho do Sambódromo do Anhembi para cobrir o Desfile das Campeãs no último sábado. No programa, ele relatou que estava acompanhado de mais duas produtoras.

Com um curativo no rosto, o repórter detalhou como tudo aconteceu. "Eu estava dentro do carro com as minhas produtoras. Eu falei: 'Deixa o microfone aí atrás, depois eu pego'. Eu não estava fazendo nada com meu telefone. Mas estava tendo uma blitz perto de onde tudo aconteceu, o trânsito estava parado".

De repente, os integrantes do veículo foram surpreendidos com alguém estourando o vidro do carro. "A gente estava conversando, eu dentro do carro, eu não sei se ele foi com uma pedra, mas eu senti o estilhaço do vidro, veio muito [caco], estou cheio de cortes aqui".

Rapidamente, o criminoso começou a recolher os pertences das pessoas que estavam no automóvel. "Ele [criminoso] não falou nada, ele só entrou... Eu pensei: 'É mais fácil entregar'. Eu tinha mais três vidas comigo dentro do carro, eu já vi vários casos que o cara mata. Já pensou eu perder a vida? Ou alguma das minhas produtoras?".

De acordo com Fofoquito, o assaltante aparentava ter 17 anos. "Ele não se preocupa se vai tirar sua vida ou não, eu poderia ter tomado um tiro na cabeça, poderia ter ficado cego... Se pegasse uma veia minha, eu poderia ter morrido. Cheguei com a roupa cheia de sangue por baixo [da roupa], porque tinha vidro. Foi uma correria".

Após o episódio, o repórter fez um boletim de ocorrência. "Graças a Deus eu estou aqui, estou vivo, eu quis fazer a matéria, mas o diretor falou: 'Vai para casa'. Obrigado pelas mensagens. Ainda não consigo mexer nas redes sociais".