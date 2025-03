Berta deixa herança para o personagem mais inesperado de 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (10) de "Mania de Você" (Globo), Berta (Eliane Giardini) deixa sua herança para Henriquinho, o filho de Evelyn (Gi Fernandes) e Tomás (Paulo Mendes).

A ricaça toma essa atitude mesmo Tomás tendo renegado tudo o que é da avó de criação. Ela também resolveu deixar para lá o fato de Henriquinho não ser seu bisneto biológico.

Evelyn (Gi Fernandes) e Tomás (Paulo Mendes) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Molina pede perdão a Luma e tenta convencê-la a ser sua cúmplice contra Mavi e Viola. Iberê é abordado por dois capangas de Molina. Molina garante a Luma que rompeu com Mércia. Marcel e os amigos de Viola desaprovam sua aproximação com Mavi. Lorena não consegue falar com Iberê.

Luma acusa Mavi de tê-la traído novamente. Luma encontra o diário de Molina. Magda nomeia seu filho Douglas o novo gerente administrativo do resort. Mércia alerta Molina para não se meter com Luma. Luma entrega o diário para Molina e sela sua parceria com o empresário.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.