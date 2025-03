Ben Stiller no SXSW dá spoiler de 'Ruptura' e faz promessa a fãs da série

O SXSW recebeu um painel com Ben Stiller, produtor da série "Ruptura" ("Severance", em inglês), e Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple. Entre spoilers e bastidores, a conversa revelou insights sobre a produção da série e a estratégia da Apple para o streaming.

Teve spoiler

A sessão antecipou dois trechos do 9º episódio da 2ª temporada: em um deles, Mark (Adam Scott) falta ao trabalho e avisa seu chefe, Milchik, que quer saber o motivo da ausência. Mark responde com ironia: "A Lumon não preza pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal?". A cena reforça o tom misterioso da série, que mistura ficção científica e suspense psicológico em um ambiente de trabalho onde os funcionários não sabem quem são fora dali.

Nos bastidores de "Ruptura"

Adam Scott e Britt Lower em cena de Ruptura Imagem: Divulgação/Apple TV+

Para Stiller, "dirigir é 90% casting". Ele contou que, no início das gravações, o ator Tramell Tillman (Milchik) chegou a refazer uma cena até 17 vezes, porque estava inseguro. "No final, eu tinha medo de falar com ele, porque ele realmente virou o Sr. Milchik", brincou.

Lumon não é a Apple

Stiller e Cue brincaram sobre as semelhanças entre os longos corredores brancos da Lumon, empresa fictícia da série, e as instalações da sede da Apple, em Cupertino, Califórnia. "Poderíamos ter gravado lá."

Com um público fiel que discute cada detalhe em podcasts e redes sociais, "Ruptura" reforça a aposta da Apple em histórias que criam conexões emocionais. "As pessoas não se cansam", afirmou Cue.

Ben Stiller promete que 3ª temporada de "Ruptura" não demora tanto Imagem: Divulgação

Qualidade acima da quantidade

Eddy Cue destacou a filosofia da Apple no streaming: "Não vamos jogar 20 shows na parede e esperar que um cole. Toda escolha é crítica." Ele explicou que o foco está em apostar as fichas em poucas produções com altíssima qualidade.

O lançamento da nova temporada de "Ruptura" foi uma experiência imersiva. Em vez de anúncios tradicionais, a equipe criou uma instalação de vidro na Grand Central Station, onde atores recriavam o ambiente da Lumon sem som, como uma peça de arte performática. "Em um dos momentos mais caóticos, Patricia Arquette começou a atirar objetos, forçando Adam Scott a se encolher em um canto."

"Teríamos atores cosplayers interpretando os personagens da série. Foi ideia do Adam Scott fazer isso com o casting original", lembrou Stiller Para Stiller, a ação mostrou que o marketing pode ser tão envolvente quanto a série.

Nova temporada anunciada

"A espera foi tão longa que fãs reassistiram à primeira temporada", revelou Cue. O intervalo entre a segunda e a primeira temporada, lançada em fevereiro de 2022, foi impactado pela greve de roteiristas e atores em Hollywood.

Ao final do painel, ele prometeu que não haverá tanta demora para a próxima.