BBB: Vitória votou em Thamiris; qual foi a justificativa dada pela sister?

Vitória Strada votou em Thamiris no 7º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A atriz escolheu votar na ex-aliada. A decisão pegou alguns espectadores de surpresa, pois, apesar das duas terem tido diversos conflitos na casa, Vitória, até então, buscava prezar pela amizade e aliança. Ontem, durante a noite da formação do 7º Paredão, porém, isso mudou.

Qual foi a justificativa dada por Vitória? A atriz explicou que sabia que sua escolha poderia decidir a berlinda e que pensou em proteger Aline. "Hoje eu vou tomar uma decisão muito difícil para mim aqui dentro. Eu sinto que hoje a gente está muito dividido entre dois votos na casa: ou Aline, ou Thamiris. Essa, pelo menos, é a minha visão", disse Vitória, durante a votação no confessionário.

A sister ainda afirmou que não quis desperdiçar seu voto. "Neste momento, a Aline está muito mais próxima de mim. A Thamiris, eu já tive vários embates. É uma pessoa que eu gosto muito, genuinamente. Mas eu não quero ser uma pessoa que vai jogar voto fora aqui. Eu não admiro esse tipo de jogador. Então, sabendo que o meu voto pode fazer toda a diferença hoje, eu vou votar na Thamiris".

