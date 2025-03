BBB: Thamiris conta votos e João Gabriel cita Vitória Strada: Votou em você

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

No Quarto Fantástico, Thamiris conta os votos que recebeu no oitavo Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

João Pedro questionou quantos votos a sister recebeu na berlinda que enfrenta contra Vinícius e Aline. "E quem é [que votou]? Até a Vitória [Strada]?", perguntou o goiano, na sequência.

A carioca fica na dúvida e o brother diz que, se o voto for duplo, falta ainda uma pessoa. A nutricionista admite que ficou pensativa em relação ao último nome e João Gabriel sugere Vitória Strada. "Não foi ninguém daqui, aí quem foi lá embaixo?", questiona ele. "Vitória ou Gracyanne [Barbosa]", responde Renata. "A Vitória votou em você", conclui o goiano.

O grupo, então, sugere que Thamiris descubra quem foi que votou. A carioca, por sua vez, diz que não quer fazer isso. "Aqui as pessoas votam muito por conveniência, tá ligado? São oito votos, o que eu fiz? Não coloquei vocês", desabafa.