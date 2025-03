BBB 25: Maike aposta em eliminação de sister: 'Reflexo da irmã'

Maike disse acreditar que Thamiris será a eliminada do BBB 25 (Globo) amanhã.

O que aconteceu

Após a formação do Paredão, Maike tranquilizou Thamiris, que foi a mais votada pela casa. "Minha torcida é tua. Minha mãe, meu irmão... Conta com a gente, é o que temos até então", afirmou.

De volta ao Quarto do Líder, Maike disse acreditar que Thamiris seria eliminada. João Pedro torceu para que Thamiris ficasse e que Aline fosse a eliminada.

Mais tarde, na área externa, Maike voltou a dizer que acredita na eliminação da carioca. "Eu acho que a Thamiris sai. Pode ser reflexo da irmã", afirmou.

Renata pontuou que Vilma não foi eliminada no último Paredão, apesar de seu filho já ter saído. "Não sei", disse. "Ficou todo mundo esperando Dona Vilma sair porque o Diogo saiu, e ela segue invicta."

Eva disse acreditar que "muita coisa pode ter mudado".

