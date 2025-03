Baseado em conto de Stephen King, 'O Macaco' tem 'humor caótico e safado'

"O Macaco" é o mais novo filme de "ter-rir" a chegar aos cinemas. O gênero é, como o nome sugere, uma mistura de terror e comédia, visando fazer com que o público dê risadas, enquanto se assusta.

O filme é dirigido e escrito por Oz Perkins, responsável por "Longlegs - Vínculo Mortal" (2024) e filho de Anthony Perkins, mundialmente conhecido por interpretar Norman Bates em "Psicose" (1960). Ele se baseou no conto "O Macaco", de Stephen King, presente na coletânea "Tripulação de Esqueletos".

A trama acompanha os gêmeos Bill e Hal, ambos vividos por Theo James ("Divergente"). Eles descobrem um antigo macaco de brinquedo no sótão de seu pai. A partir desse momento, uma série de mortes terríveis começa a acontecer. Os irmãos decidem então descartá-lo e, com o tempo, distanciam-se desse passado sombrio. No entanto, o terror parece não os abandonar.

Interpretar dois personagens não é muito difícil se há boa escrita, porque são personagens opostos. Consegui me divertir, como ator, fazendo coisas completamente diferentes, com diferentes personagens.

Theo James, em conversa com Splash

O protagonista Theo James classificou o filme —e o humor de Oz Perkins— como "caótico e safado". "Amei isso sobre a produção, porque também sou assim. Conseguir trazer isso à vida com este filme foi um presente." O ator ainda elogiou a escrita "rápida e sucinta" de Perkins, afirmando que "O Macaco" se diferencia dos outros títulos do diretor, como "Longlegs - Vínculo Mortal", "A Enviada do Mal" (2017) e "Maria e João: O Conto das Bruxas" (2020), filmes muito mais ligados ao terror clássico que conhecemos.

'O Macaco' explora o gênero 'ter-rir' Imagem: Divulgação/ Paris Filmes

O filme intercala momentos de humor com cenas violentas, com bastante sangue e desmembramento. Quanto ao tema, além dos sinistros poderes do macaco, são abordadas relações familiares conflituosas. "Meu estilo favorito é comédia, mas principalmente quando fala de algo real, e o que pode ser mais real do que traumas familiares e suas dores? O que me atraiu muito neste roteiro foi toda essa trama estar envolvida com o choque do terror e humor."

A produção não se leva a sério, mas apresenta temas reais e relacionáveis. Isso é ótimo.

Theo James

Parece a vida de todos nós. Temos algumas situações engraçadas, algumas outras são assustadoras. Às vezes, sua família é incrível e, às vezes, você não entende nada do que eles estão dizendo. Assim, este filme é como a vida.

Oz Perkins

Macaco maldito mata pessoas em filme baseado em conto de Stephen King Imagem: Divulgação/ Paris Filmes

Violência

Mesmo com cenas grotescas, o diretor rechaça a ideia de que "O Macaco" é um filme para assustar o público: "quero gerar bons momentos", disse a Splash. "Escolhi essa história por gerar momento legais, não para dar medo. E me parece que o público está bastante receptivo com este tipo de produção."

Quanto às sequências de sangue e mortes, Perkins revela terem dado bastante trabalho, pois a maioria foi feita com efeitos práticos. "Minha equipe e eu focamos em encontrar a melhor maneira de fazer as pessoas estarem realmente olhando para algo que aconteceu, por isso, os efeitos práticos."

O cineasta exemplifica o processo com uma das cenas mais marcantes de "O Macaco", quando uma mulher explode ao pular em uma piscina. "Filmamos camada por camada da cena, até que, na pós-produção, juntamos tudo e tiramos o que não precisava estar na sequência."

Quanto aos poderes maléficos do macaco, de matar qualquer pessoa de uma maneira horrível, Oz Perkins disse que gostaria de possuí-los. "Tem algumas pessoas nas quais eu usaria. Não vou dizer quem, mas usaria."

Theo James, por outro lado, foi categórico: "Meu Deus, Não! Eu não usaria."

Theo James e Oz Perkins na pré-estréia de 'O Macaco' Imagem: Chad Salvador/Variety via Getty Images

Continuação

Sem entrar em spoilers, dá para dizer que "O Macaco" deixa o caminho aberto para uma continuação. A possibilidade não é negada pelo diretor, mas, segundo ele, vai depender do público. "Faça com que todos que você conhece vá assistir ao filme nos cinemas", disse em tom de brincadeira.

Oz Perkins diz acreditar que a mecânica da produção se assemelha a da música pop: entrega momentos empolgantes e também sensíveis. "Com certeza, posso fazer outro disco", encerrou.