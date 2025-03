Barbara Reis perde 6 kg ao tratar lipedema: 'Não foi fácil no começo'

Barbara Reis, 35, contou que foi diagnosticada com lipedema e emagreceu 6 kg após começar o tratamento.

O que aconteceu

A atriz detalhou sobre o tratamento do lipedema e o emagrecimento. "A dieta anti-inflamatória é a forma mais eficaz de controlar o lipedema. Não foi fácil no começo, mas, agora, depois de 70 dias, já perdi 6 kg. É inacreditável, só com a mudança de dieta e prática de exercícios físicos", revelou à Quem.

A famosa indicou que a mudança é para a vida, e não por um momento. "Foi uma escolha de estilo de vida. E é uma mudança que não é breve e não é por estética, tem que ser para a vida. O lipedema é controlado a partir do exercício físico, da dieta equilibrada e, preferencialmente, cortando o açúcar. É um plano alimentar longínquo."

Barbara Reis compartilhou opções que criou para substituir o doce em sua alimentação. "Nunca fui muito de doce. Sempre comi um docinho. Quando você tira, sempre vem aquela necessidade de querer sempre comer só porque não pode. As primeiras semanas foram bem difíceis, mas agora está tudo bem. Crio alternativas para o paladar doce", pontuou.