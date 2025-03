6 atores icônicos de Hollywood que foram indicados, mas nunca levaram Oscar

Apesar de indicados uma ou mais vezes ao Oscar, alguns atores icônicos do cinema nunca levaram uma estatueta de Melhor Ator ou Melhor Ator Coadjuvante para casa.

Quem nunca ganhou o Oscar

Harrison Ford, 82, foi indicado uma única vez ao Oscar de Melhor Ator por "A Testemunha" (1985). Ainda que tenha trilhado uma carreira de sucesso com papéis inesquecíveis e emblemáticos, como Hans Solo em Star Wars e Indiana Jones na saga homônima, Ford nunca venceu uma estatueta do prêmio máximo do cinema. Também nunca foi premiado no Globo de Ouro.

Harrison Ford durante discurso ao receber o Career Achievement Award na 29ª edição do Critics Choice Awards Imagem: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Samuel L. Jackson, 76, foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante por "Pulp Fiction" (1995), mas não ganhou. Astro de outros filmes de Quentin Tarantino, como "Kill Bill parte 2", "Jack Brown", "Django Livre" e "Os Oito Odiados", além de muitos outros, Jackson foi homenageado pela Academia do Oscar em 2022, recebendo um troféu pelo conjunto da obra.

John Travolta e Samuel L. Jackson em "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994) Imagem: Reprodução

Willem Dafoe, 69, foi indicado quatro vezes ao Oscar, mas nunca recebeu uma estatueta. As nomeações foram para Melhor Ator Coadjuvante por "Platoon" (1987), "A Sombra do Vampiro" (2001) e "Projeto Flórida" (2018) e Melhor Ator por "No Portal da Eternidade" (2019). Foi também indicado quatro vezes ao Globo de Ouro.

Willem Dafoe em "At Eternity's Gate" ("No Portal da Eternidade") Imagem: Divulgação

Johnny Depp, 61, foi três vezes indicado ao Oscar de Melhor Ator e venceu um Globo de Ouro. As indicações foram por suas atuações em "Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra" (2003), "Em Busca da Terra do Nunca" (2004) e "Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet" (2007), por este último venceu o Globo de Ouro.

Johnny Depp no Festival de Cannes 2023 Imagem: Getty Images

Bradley Cooper, 50, recebeu, ao todo, 12 indicações ao Oscar. Pelos filmes " Lado Bom da Vida" (2012), "Sniper Americano" (2014), "Nasce uma Estrela" (2018) e "Maestro" (2023) foi indicado a Melhor Ator. Além disso, foi nomeado como roteirista e produtor de diversos longas, como "Trapaça" (2013), "Sniper Americano" (2014), "Coringa" (2019), "O Beco do Pesadelo" (2021) e "Maestro" (2023).

Bradley Cooper no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Tom Cruise, 62, nunca venceu um Oscar apesar das quatro indicações. Foi indicado a Melhor Ator pelos filmes "Nascido em 4 de Julho" (1989) e "Jerry Maguire" (1996); Melhor Ator Coadjuvante por "Magnólia" (1999); e por fim, como um dos produtores de "Top Gun: Maverick" (2022), indicado a Melhor Filme. Antes disso, foi indicado a