Após ser presa, Beatriz recebe 2 visitas inesperadas em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz (Duda Santos) receberá duas visitas na cadeia.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após ser acusada de um crime que não cometeu, a mocinha é presa e recebe a visita de sua avó. "Quem armou essa arapuca pra você foi ardiloso. Depositaram uma grande quantia em dinheiro na minha conta. Com certeza pra te incriminar...", analisa Carmem (Solange Couto).

A dona do orfanato explica para a neta que Sérgio (Sergio Kauffmann) está cuidando do caso. "Estou perdida, vó! Como vamos explicar essa fortuna na sua conta? Não vão demorar muito a descobrir esse depósito e aí é que ninguém mais vai acreditar em mim", diz a protagonista. "O doutor Sérgio já botou o advogado do canal de tv para cuidar do teu caso. Se for preciso, contratamos um criminalista. Vou lutar por você com todas as minhas forças, meu doce", responde a senhora.

Mesmo assim, Beatriz permanece sem esperança de provar sua inocência. "Eu sei, vó, mas acho que dessa vez só mesmo um milagre pra me salvar...", desabafa.

Depois disso, a jovem recebe a visita inesperada de Clarice (Carol Castro), sua mãe biológica. "Olá, Beatriz. Vim ver como você está", diz a esposa de Juliano (Fábio Assunção).

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.