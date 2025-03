Após beijo no BBB 25, Thamiris confessa chateação com João Gabriel

Thamiris, 33, afirmou que está chateada com João Gabriel, 22, após o brother demonstrar que não deseja falar sobre o beijo que deram no BBB 25.

O que aconteceu

Após semanas flertando, mesmo com o brother afirmando que tem uma pessoa fora da casa, Thamiris e João Gabriel se beijaram. O fato aconteceu após a festa do líder de Vitória, quando os dois participantes estavam deitados no quarto Nordeste.

Em conversa com Maike, a nutricionista admitiu que está chateada com o salva-vidas de rodeio. "Fiquei chateada com ele depois, porque fui falar com ele e ele agiu... não agiu, mas deixou baixo, quis deixar baixo. Já está fazendo, pô! Não que eu fosse fazer de novo. E na hora, não fui eu que procurei não, Maike", garantiu.

Ao perceber que João Gabriel estava estranho, Thamiris tentou conversar sobre o assunto, mas o brother se recusou: "Fui falar com ele e ele quis deixar baixo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas