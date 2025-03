Apê do Líder: saiba quantos brothers ainda serão contemplados com o imóvel

Mais do que se tornarem líderes da semana, os participantes do BBB 25 anseiam em receber um apartamento de R$ 260 mil. No entanto, o prêmio terá uma quantidade limitada!

Quantos brothers irão ganhar um apartamento no BBB 25?

Apenas 11 participantes conquistarão um apartamento para chamar de seu nesta edição. Até o momento, oito participantes já receberam, sendo eles, Aline, Diogo Almeida, Gabriel, João Gabriel, Eva, João Pedro, Vitória Strada e Maike.

Desta forma, mais três participantes poderão ganhar um imóvel. Vale lembrar que cada jogador tem direito apenas a um apartamento. Caso alguém conquiste mais do que uma liderança, não ganhará novamente.

Caso a liderança não se repita, os jogadores poderão conquistar o apartamento até a última semana de março. Avaliado em R$ 260 mil, o valor do presente do patrocinador é superior, até mesmo, ao prêmio do segundo colocado do reality, que fatura R$ 150 mil.

