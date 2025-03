Aline e Thamiris batem boca durante Sincerão no BBB 25: 'Covarde'

Aline e Thamiris bateram boca durante o Sincerão de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na primeira rodada da dinâmica, Aline e Thamiris se apontaram como a pessoa que merece "pagar pelo que fez". Em ambas as vezes, as duas discutiram.

Thamiris rebateu Aline enquanto ela criticava as escolhas que a nutricionista fez durante o Monstro. "Aline, você tá mentindo. Eu não ia colocar dona Vilma..."

Aline a acusou de escolher pessoas confortáveis para o seu jogo. "Você é covarde, Thamiris. Você teve a oportunidade e preferiu chamar pessoas que eram confortáveis pra você."

A nutricionista a rebateu. "Eu não preciso me comprometer com a casa inteira."

Aline continuou rebatendo Thamiris. "Você é covarde, não tem coragem de assumir e achou mais cômodo me chamar."

