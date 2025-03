Ainda há espaço para Magda 'burra' de 'Sai de Baixo'? Marisa Orth opina

Marisa Orth, 61, é uma das mulheres no comando do especial Falas Femininas, que vai ao ar na Globo hoje. A atriz falou sobre Magda, personagem do "Sai de Baixo" ícone dos anos 90.

O que aconteceu

No Encontro, Patrícia Poeta ressaltou que Magda era uma mulher "tida como burra", sempre interrompida. O "cala boca, Magda", era um dos principais bordões de Caco, marido da personagem.

Poeta questionou como seria a Magda na geração atual, "mais empoderada". Para Marisa, seria igual. "A Magda era extremamente burra e é uma personagem clássica das comédias. Sempre existiu o parvo, o bobo", disse a atriz.

Eu acho que ela seria igual. Vai dizer que no Brasil não existe mais um homem que ganha dinheiro ilicitamente e tem do lado uma mulher que não percebe nada? Isso não existe mais? Marisa Orth

"E acho que impedir de fazer humor sobre certos assuntos não significa que esses assuntos não existam mais", concluiu a atriz.