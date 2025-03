Vinícius questiona 'coração partido' no Queridômetro: Bora se manifestando

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em meio à cantoria durante a festa, Vinícius questiona quem deu 'coração partido' para ele no Queridômetro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após cantar um dos sucessos de Marília Mendonça com João Gabriel, o baiano questiona sobre o emoji que ganhou no último Queridômetro. "Gente, quem me deu coração partido? Bora se manifestando, viu?", disparou o brother.

Ninguém responde, mas Thamiris ri do momento. Vinícius continua, recordando que passou três dias dormindo do lado de fora da casa, ao lado de Guilherme, como consequência o 'Pegar ou Guardar'. "Não fiz nada com ninguém, viu?", completou.

Vitória Strada, que está ao lado de Vinícius na hora, fez piada com a situação. "Ele não quer dizer nada. Ele vai cantar outra pra gente, não é? Não é momento para reclamar, hoje é dia de Festa, querido", brincou.