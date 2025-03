Vacilão ou desatento? 5 vezes em que Diego Hypolito vacilou no BBB 25

Desde o início do confinamento, Diego Hypolito, 38, afirma que joga com o coração. Muitas vezes, o ginasta cogitou que não estava preparado para o BBB 25, algo que lhe rendeu algumas crises de ansiedade. Confira algumas atitudes do participante, consideradas por alguns e, até mesmo, por ele, como vacilos!

Risada fora de hora

BBB 25: Diego Hypolito ficou conhecido por suas risadas fora de hoja Imagem: Reprodução/Globoplay

Mesmo diante de dinâmicas sérias, Diego não conseguia controlar sua risada. Na grande maioria das vezes, o participante ria de algo que passava em sua cabeça, não tendo relação alguma com os eventos da casa.

No entanto, antes de uma Prova do Anjo, Diego caiu na risada enquanto Edy e Raissa foram vetados da prova. A atitude não foi bem vista por João Gabriel, que chamou o ginasta no Sincerão por conta disso.

Sem lembrar se tinha rido mesmo ou não, Hypolito começou a se sentir culpado e questionar suas intenções. Já acostumados com o riso solto do atleta, algumas sisters tranquilizaram o rapaz, afirmando que ele não tinha rido da dupla de palhaços.

Restringindo Daniele

Daniele Hypolito reclamou que Diego não deixava ela falar Imagem: Reprodução/Gshow

Ainda nas primeiras semanas, Diego demonstrou esquecer completamente que estava jogando em dupla. Com o tempo divido entre os dois participantes, o atleta raramente disponibilizava espaço para que Daniele demonstrasse suas opiniões.

Mesmo a irmã pedindo que Diego Hypolito tivesse mais consideração, o ginasta admitiu que fazia de propósito. "Eu tenho posicionamentos diferentes do seu por isso eu te corto, tem situações que eu te corto de propósito".

O brother ainda justificou que, se não tivesse o tempo completo para ele e deixasse para falar em outro momento, esqueceria o assunto. "Se eu deixar de me posicionar na hora, as coisas passam".

1º Ganhar ou Perder

Diego Hypolito teve dificuldade para entender a dinâmica do Ganhar ou Perder Imagem: Reprodução/Gshow

Garantindo não funcionar muito bem na hora que acorda, Diego Hypolito fez a primeira dinâmica do Ganhar ou Perder no modo automático. Mesmo que muitos ali não soubessem do que se tratava, o ginasta admitiu que não prestou atenção em nada do que fez.

Depois de ganhar 1500 estalecas, o participante apostou quase todo seu dinheiro no Poder Coringa. Porém, ao conversar com outros participantes, Diego percebeu que não fazia ideia do que tinha feito. "Hoje eu não entendi bulhufas do que tava acontecendo", afirmou.

Conforme explicavam o que era a dinâmica, Diego começou a se sentir cada vez mais culpado. O medo do participante era ficar sem estalecas, já não sabia quanto tinha ao certo, nem mesmo quanto ganhou, ou quanto apostou.

Voto em Vilma

Diego Hypolito se arrependeu de votar em Vilma Imagem: Reprodução/Gshow

Uma semana depois, Diego entendeu a dinâmica e conquistou o Poder Coringa. Dessa forma, ele se tornou detentor do Poder Pirata, que o possibilitou de roubar o voto de algum outro participante.

Durante a votação, o ginasta escolheu tirar o voto de João Gabriel e usá-lo para votar duas vezes em Vilma. A participante, que tinha uma certa consideração por Diego, ficou revoltada.

Ao ver que a mãe de Diogo Almeida estava chateada com ele, Diego Hypolito justificou que a sister não era nenhuma de suas primeiras opções de voto. Isso fez com que Vilma ficasse ainda mais brava com a incoerência do jogador.

Diante disso, o ginasta se culpou pela decisão e disse que estava arrependido. "A dona Vilma tem um peso importante para mim por uma questão muito clara: ela representa minha mãe aqui. É uma senhora de 68 anos de idade, que eu tenho um carinho independentemente de ser ou não do meu grupo".

Seu Fifi

BBB 25: Diego recebe fofoca do Seu Fifi Imagem: Reprodução/Globoplay

Primeiro a receber as fofocas do Seu Fifi, Diego Hypolito estava se preparando para dormir, durante a tarde, quando o RôBBB apareceu. Confuso, o atleta afirmou que não prestou muita atenção no que o fofoqueiro repassou para ele.

Mesmo assim, por conta da palavra "maneiro", Diego suspeitou que uma das fofocas poderia ser de Gracyanne Barbosa. Porém, ao conversar com a sister, o participante esqueceu completamente qual era a palavra e repassou como "mano".

Por conta disso, a musa fitness afirmou que não poderia ser ela, visto que ela nunca usou essa expressão. Desta forma, Diego seguiu sem noção alguma de quem poderia ter falado mal dele, considerando, até mesmo, que as coisas que falaram nem foram tão graves.

Durante o Sincerão, o brother descobriu que João Pedro e Gracyanne eram os donos das frases. No entanto, Diego se demonstrou tranquilo, garantindo que ambos não falaram nada demais.

