The Masked Singer: Penha é desmascarada, saiba quem é!

A celebridade por trás da personagem Penha no The Masked Singer foi desmascarada neste domingo (9). Atrás da máscara estava a jornalista Karine Alves, que cobriu as Olimpíadas do ano passado.

Comecei a cantar na adolescência, e então, eu pensava se eu posso ser ouvida cantando, posso usar minha voz para falar outras mensagens e me tornei jornalista

Karine Alves.

O que aconteceu

A jornalista interpretou a personagem Penha, da novela "Cheias de Charme". Durante essa temporada do The Masked Singer, os mascarados são inspirados em personagens de novelas da Globo.

Sabrina Sato acertou no seu palpite. Antes da revelação, Sabrina falou que acreditava que Karine Alves estava por trás da máscara - os outros juízes chutaram Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda e mais.

Karine já cantou no "Altas Horas". A jornalista já tinha cantado anteriormente no "Altas Horas", inclusive uma de suas pistas tinham a ver com esse momento: o relógio marcando tarde da noite.