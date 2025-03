Tabet e Ian SBF saíram: veja outros ex-integrantes do Porta dos Fundos

Os fãs do Porta dos Fundos foram pegos de surpresa com o anúncio da saída de Antônio Tabet e Ian SBF da produtora, dois sócios que faziam parte da empresa desde o início. No entanto, eles não são os primeiros a se tornarem "ex-Porta".

Abaixo, veja outros ex-membros do humorístico:

Marcos Veras (2012-2015)

No Porta dos Fundos até 2015, fez parte de grandes clássicos do canal, como o filme "Contrato Vitalício" e especiais de Natal. Foi casado com Júlia Rabello, também do Porta.

Marcus Majella (2012-2014)

Ator, comediante e diretor, formado em artes cênicas pela Casa das artes de Laranjeiras. Além do Porta, fez sucesso com o personagem Ferdinando do seriado "Vai que Cola".

Letícia Lima (2012-2015)

No período em que integrou o Porta dos Fundos, estrelou diversas séries produzidas pelo canal, como "O Grande Gonzáles", "Refém" e "Porta na MTV". Ela namora Juliano Rosa, filho do cantor Samuel Rosa.

Clarice Falcão (2012-2015)

Cantora, atriz, compositora, humorista, roteirista e diretora. Muito conhecida por seus vídeos musicais, Clarice saiu do Porta em 2015, mas participou como narradora do Especial de Natal de 2020, "Teocracia em Vertigem". Ela foi namorada de Gregório Duvivier, também do Porta.

Luis Lobianco (2012-2019)

Ator e comediante. Integrante do Porta dos Fundos até 2019, participou de diversas séries, como "Borges" e o "O Grande González". Também esteve no filme "Contrato Vitalício". É casado com o pianista Lúcio Zandonadi.

Noemia Oliveira (2019-2023)

Atriz e humorista. Foi contratada em 2019 para o elenco fixo do Porta dos Fundos e ficou até 2023. Ela conta ter ficado nervosa ao gravar pela primeira vez com Fábio Porchat.