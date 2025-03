Silvero Pereira muda rotina após diagnóstico de doença silenciosa e comum

Silvero Pereira, 42, falou do diagnóstico recente de hipertensão e como reavaliou hábitos após diagnósticos.

O que aconteceu

Muitas pessoas que conheço, as quais são do meu meio, também foram fazer exames para entender. Eu também não entendia sobre isso. Hoje em dia é uma doença bem comum e é uma doença silenciosa.

Silvero Pereira, em entrevista a Quem

O ator contou que a suspeita da doença começou ao sentir dores de cabeça ininterruptas. "Fui ao médico fazer exames e aí entendi que eu tinha pressão alta. Mas é tudo controlável, desde que você tenha um acompanhamento, faça exercícios, cuide da sua alimentação. O importante é se diagnosticar e tratar."

Silvero Pereira começou a levar ainda mais a sério a saúde após o diagnóstico. "Depois disso a gente precisou repensar a alimentação e aí a gente tem tido resultados melhores. Cheguei a emagrecer uns 6 quilos. Agora estou com mais massa magra e estou me sentindo um pouco mais forte."