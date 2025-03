Repórter do SBT mostra ferimentos após equipe ser assaltada na região do Sambódromo do Anhembi

O repórter Fofoquito, do Fofocalizando, do SBT, relatou um assalto sofrido pela equipe do programa quando chegava para cobrir o Desfile das Campeãs do carnaval de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, na noite do sábado, 8.

"Infelizmente aconteceu. A gente estava num carro com vidro fechado junto com as nossas produtoras. Veio um rapaz e bateu no vidro, roubou meu celular. Eu estava dentro do carro. Acho que jogou uma pedra para quebrar o vidro", disse ele, mostrando partes do corpo em que estava sangrando devido aos estilhaços.

Em seguida Fofoquito prosseguiu: "Estávamos indo para a cobertura do carnaval. Estou cheio de vidro. O importante é que estou aqui. Podia ter perdido a vida, não sei se ele estava armado ou não. Vou continuar levando alegria para vocês."