Repórter é assaltado na chegada do Anhembi: 'Poderia ter ficado cego'

O repórter Fofoquito, do Fofocalizando do SBT, sofreu um assalto enquanto ia para o Sambódromo do Anhembi na noite de ontem, para a cobertura do Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo.

O que aconteceu

A gente estava a caminho do Anhembi, aconteceu infelizmente o que aconteceu. A gente estava no nosso carro, com vidro fechado, com nossas produtoras, e veio um rapaz. Não sei com o que ele bateu no vidro, acho que ele jogou uma pedra para quebrar, o vidro é bem forte. Acabou roubando meu celular, eu estava dentro do carro.

Repórter Fofoquito, em vídeo publicado nas redes sociais

O perfil oficial do Fofocalizando publicou um vídeo do repórter Fofoquito contando sobre o que aconteceu. "Fofoquito foi assaltado chegando ao Anhembi para a cobertura do desfile das campeãs em São Paulo."

No registro, Fofoquito mostrou que estava machucado, com sangue escorrendo. O perfil do Instagram explicou que o repórter está sendo cuidado e está em sua casa.

O jornalista relatou que o crime aconteceu perto de um bloqueio policial a caminho do sambódromo. "Nunca aconteceu isso comigo. Tô gravando esse vídeo para alertar vocês, na hora de sair também. Semana passada vi essa cena, não sabia que ia acontecer comigo. Poderia ter caído [vidro] dentro do meu olho, poderia ter ficado cego."

Então assim, gente, toma cuidado. Sei que foi um bem material, onde estão seus documentos, suas coisas. Enfim, aconteceu, agora é esperar para ver. Estava indo trabalhar, fazer uma matéria linda para vocês. Estou sem comunicação nenhuma. Tá um pouco doendo aqui, tá ardendo [apontando para a ferida com sangue] um pouquinho, mas é isso aí. Minha vida tá aqui, é o que mais importa.

Para finalizar, Fofoquito disse que, apesar do que aconteceu, a equipe do Fofocalizando foi poupada. "A polícia está chegando ali, vamos tentar localizar esse rapaz, mas eu não sei o que vai acontecer. O importante é que as meninas da produção estão bem, todo mundo bem. A minha vida está aqui, eu podia ter perdido a vida. Não sei se ele estava armado ou não, mas o importante é que estou aqui e ainda vou continuar levando alegria para vocês."

Splash procurou Fofoquito, o SBT e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo sobre o ocorrido. Até a publicação desta nota, não houve resposta; caso aconteça, a nota será atualizada.