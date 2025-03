Porchat explica saída de Tabet do Porta dos Fundos: 'Não teve briga'

Fabio Porchat, 41, se pronunciou após Antonio Tabet, 50, anunciar sua saída do Porta dos Fundos.

O que aconteceu

Agora, o Porta dos Fundos é uma empresa nacional. "Hoje eu, Gregório [Duvivier] e João Vicente somos donos do Porta dos Fundos. Nós compramos a parte da Paramount, do Ian [SBF] e do Antonio. Virou uma empresa 100% nacional e isso nos dá uma série de liberdades", disse em entrevista à revista Veja durante o Desfile das Campeãs.

Não houve desentendimento entre os sócios. "A gente comprou mas não teve briga, foi tudo tranquilo, todo mundo se dando bem. Vamos nos encontrar ainda muito. Foi um momento. Agora, a vida é outra, 13 anos depois, cada um tem uma meta", completou.

O Porta dos Fundos anunciou as mudanças ontem no Instagram. "Ian inventou um jeito novo de filmar e editar que virou sinônimo de Porta dos Fundos. Antonio Tabet foi uma máquina de vídeos virais e personagens antológicos que vão deixar saudades. Por essas e outras vão seguir com a gente, do jeito que for. Não é um adeus, mas tampouco é um até logo. É mais um 'a gente vai se falando', mas um 'vai se falando' paulista, que se fala mesmo, não de carioca. A porta segue aberta — e mais, escancarada — para futuras parcerias", diz a postagem.