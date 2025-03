Beijos no edredom, saudade de transar e mais: os momentos +18 do BBB 25

O BBB 25 (Globo) ultrapassou sua metade e, mais uma vez, trouxe uma semana com alguns momentos "para maiores" protagonizados entre os brothers.

Veja os momentos +18 da semana:

Beijos no edredom

Na noite marcada pela festa do líder de Vitória Strada, Thamiris e João Gabriel foram para o edredom. Após a festa, a dupla se deitou junta no Quarto Nordeste.

Mesmo tentando manter a discrição, o casal foi flagrado pelas câmeras trocando beijos debaixo do edredom. Apesar da tentativa de esconder o momento, os movimentos das cabeças e os barulhos não passaram despercebidos.

Inveja

No dia seguinte, Thamiris contou sobre o beijo para Gracyanne e a sister comentou sobre a movimentação do edredom. "Estou com inveja", disse, aos risos.

Prioridades?

BBB 25: Gracyanne e Diego dizem o que querem fazer após o reality Imagem: Reprodução/Globoplay

Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa listaram suas prioridades para quando saírem do BBB 25. O ginasta apontou querer procurar acompanhamento psiquíatrico.

Gracyanne revelou. "Eu preciso também, mas a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui, depois de ver a minha mãe, é transar. Desculpa".

Talarica?

Vitória Strada descobriu que seu namorado, Daniel Rocha, era o crush de Camilla e brincou sobre com Maike. "Você viu ela para mim? 'Eu já fui afim do teu boy'. Eu falei 'que maneiro'... Tipo, super de boa", contou a atriz, encarando com bom humor o 'triângulo amoroso'.

A trancista confirmou e, em tom de brincadeira, acusou Vitória de ter-lhe 'roubado' o amor de Daniel. "Fiz um vídeo e falei [sobre Vitória]: 'Ali, roubou meu bofe'. Daqui a pouco fiz um vídeo sozinha: 'Beijo, Dan'", acrescentou a irmã de Thamiris, fazendo um coração com as mãos.

A atriz afirmou, aos risos, que foi chamada até de 'talarica' por Camilla. "Fui tirar foto com ela [Camilla] e ela [disse]: 'Olha a talarica!'" "Cuidado, hein?", brincou Maike, também rindo da 'disputa amorosa'.

