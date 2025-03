Lu Perissé além do 'Trap do Trepa Trepa': 'Fazendo humor, pareço meu avô'

"Trap do Trepa Trepa" era um brincadeira, mas virou coisa séria. A atriz Lu Perissé, 25, criou a música enquanto jogava tranca com a mãe, Heloísa Perissé, o namorado e a irmã, mas foi só cantá-la no podcast Pé no Sofá Pod, que viralizou —assim como o trap, que virou parceria com Dennis DJ.

Eu nunca imaginei isso na minha vida. É muito louco, porque eu estava no estúdio dele [Dennis DJ], pensando 'gente, eu estou aqui por causa de 'Trap do Trepa a Trepa'.

Lu Perisse em conversa com Splash

Apesar do sucesso repentino, a atriz garante que não quer ingressar na carreira musical. O trap é de uma de suas personagens: a Perisseta. "Não quero seguir essa carreira, mas eu pretendo lançar aí minhas músicas. O nome do álbum é 'Músicas Escrotas Pra Cantar Gritando'. Mas é uma personagem, não sou MC".

A música é uma piada, uma brincadeira, mas muita gente não entendeu isso, o que não incomoda a artista. "Tem gente dizendo: 'Jesus, quanto essa garota insuportável pagou para sair em todo lugar?' ou 'Nossa, isso é música?', mas tem muita gente que ama", diz Luisa.

Tudo bem, a vida é assim. Que bom que tem muita gente que odeia. Se você está incomodando é porque você está mexendo no ponto importante. Então, acho bom.

'Sou nepo baby, não tem como não ser'

Lu Perissé é filha de Heloísa Perissé e Lug de Paula, e, consequentemente, neta de Chico Anysio. Vir de uma família com tantos comediantes conhecidos já fez com que ela sofresse muita comparação. "Hoje em dia, eu já tenho 10 anos de terapia e já sou mais bem resolvida com isso. Realmente, tem muita comparação, mas eu entendo que cada um tem sua história, sua trajetória".

A atriz, inclusive, discorda de que tenha um humor parecido com o da mãe. "De jeito, a gente é muito parecida, sim, mas fazendo humor, nós não temos nada a ver. Acho que eu sou muito parecida com o meu avô".

Ela diz que não tem mais medo de comparações. "Hoje em dia, eu já passei um pouco dessa fase do medo. Já tive muito, já vivi muito mal. Eu acho que cada um vai fazer o seu. E eles foram bons por um motivo... pode ser que eu seja boa por outro motivo. Isso a gente vai ter que descobrir".

Tem isso de que eu sou nepo baby. E ser nepo baby tem uma conotação ruim. Mas, na verdade, é só 'a filha da' ou 'o filho do'. Não tem nada a ver. Eu sou nepo baby por que não tem como não ser.

Lu Perissé

A artista sabe que conviver com humoristas fez com que ela crescesse "diferente". "Desde criança, eu era a palhaça da turma, do lugar em que eu estivesse. Sempre fui a palhaça. Acho que, eu convivia muito com a minha mãe e com minha tia Ingrid [Magalhães], minha madrinha. As duas eram muito doidas, viviam no próprio mundo, fazendo piada e palhaçada. Só que eu achava que o normal era ser assim".

Carreira

Lu estreou na TV com "Dercy de Verdade", aos 14 anos, na Globo. Ela interpretou Dercy na adolescência, enquanto Heloísa fez a comediante na fase adulta.

Mas ela só engrenou mesmo na carreira depois dos 19 anos. O motivo? Sua mãe exigiu que ela terminasse a escola primeiro. "Ela não queria que eu começasse tão cedo na carreira, porque eu já não era muito boa na escola. Ela sabia que na hora que eu entrasse, eu ia ficar. Então, ela falava assim: 'cara, pelo amor de Deus. Termina a sua escola. Estuda. Depois você vê isso".

A atriz acabou de encerrar a temporada de "As Camareiras", peça de teatro com a atriz Castorine, 24. Além disso, estrela "A Banda", filme com Lucas Penteado e Lucas Salles que chega em breve aos cinemas.