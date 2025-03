Jonatas Faro diz estar feliz com resultado de harmonização facial

Jonatas Faro, 37, rebateu as críticas à sua harmonização facial e disse estar feliz com o resultado do procedimento.

O que aconteceu

O ator diz ter gostado do resultado. "Estou super feliz, feliz com o corpo. O importante é estar feliz", disse em entrevista ao gshow no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro.

Estou com 37 anos, comecei [a trabalhar] com 10. Acho que envelheci um pouco, mas beleza é algo interno. A gente feliz por dentro está bem. Jonatas Faro

Ele afirma não lembrar exatamente quais procedimentos fez. "Já fiz um monte de coisa. Fiz, desfiz, não sei exatamente o que eu fiz. Hoje é Carnaval, não é para falar sobre isso. Mas o importante é estar feliz", contou o ator.

Jonatas diz estar namorando, mas não revela o nome da pessoa amada. Ele não foi à Sapucaí acompanhado, e disse não saber se a pessoa iria ao desfile: "É um namoro contemporâneo".

Ele refletiu sobre a pausa após duas décadas de carreira. "Não tenho nenhum projeto em vista, mas estou estudando algumas coisas. Nada certo ainda".