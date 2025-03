Ingrid Guimarães diz ter sido coagida em voo a mudar para classe econômica

A atriz Ingrid Guimarães foi às redes sociais hoje para relatar uma situação "abusiva" que viveu em um voo da companhia American Airlines nos Estados Unidos.

Eu vivi uma um situação absurda num voo da American Airlines vindo de Nova York ontem [sábado]! Digamos uma situação abusiva mesmo.

Ingrid Guimarães

O que aconteceu

Ingrid disse que foi forçada a sair de seu lugar na classe Premium Economy. "Quando já estava sentada, com o cinto colocado, um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir para a classe econômica porque tinha quebrado uma cadeira na executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sair do seu lugar que você pagou".

Segundo ela, os funcionários da empresa tentaram coagi-la a sair de seu assento. A atriz disse em publicações que ela afirmou que não sairia. "[Os funcionários] começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines", disse. "[Estavam] Me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa."

Ela [a funcionária] anunciou no microfone num voo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação.

Ingrid Guimarães no X, antigo Twitter

"É claro que diante de um constrangimento público eu fui para a classe econômica." A atriz revelou que, no fim, deram a ela um voucher de desconto de US$ 300 no próximo voo para compensar.

Ingrid Guimarães afirmou que vai postar sobre o acontecido no Instagram. "Amanhã estamos lá. Conto com vocês".

Splash entrou em contato com a American Airlines, mas ainda não teve retorno. O espaço continua aberto.