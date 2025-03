Huck recebe Fiuk e Cleo e se diverte com 'nepobabies'; mas o que é isso?

Fiuk e Cleo, filhos de Fábio Júnior, foram convidados do Domingão Com Huck de hoje e acabaram participando de uma brincadeira sobre "nepobabies".

O que aconteceu

Cleo e Fiuk tiveram de adivinhar quem eram os nepobabies que apareciam na tela do palco. As imagens, que não eram reais, mostravam pessoas com traços de famosos.

Os irmãos são os protagonistas da Batalha de Lipsync nesse domingo (9). Fiuk e Cleo participam do quadro do Domingão em que tem de dublar diversos artistas.

O que é nepobaby?

Na atração, Huck explicou o termo "nepobaby" e também questionou Fiuk e Cleo sobre os pontos positivos e negativos de serem filhos de famosos. Nepobaby é uma mistura das palavras "nepotismo" e "baby", que juntas significam algo como filhos do nepotismo —mas, você pode ter qualquer idade e ser um nepobaby.

O termo é usado para apontar "ajudinhas" no caminho para fama. Nas redes, o termo é famoso para falar sobre celebridades ou subcelebridades que são parentes de pessoas famosas e importantes na indústria do entretenimento. Famosos como Sasha, filha de Xuxa, já admitiram que são nepobabies.