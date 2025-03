Livros, séries e mais: os acertos e fracassos de Harry e Meghan na mídia

A nova série de Meghan Markle na Netflix, "Com Amor, Meghan", acaba de ser lançada e já foi renovada para uma segunda temporada. O reality mostra a duquesa preparando receitas, dando dicas de artesanato e recebendo convidados especiais.

Essa é mais uma das empreitadas do casal que, desde o abandono das funções da realeza, em 2020, tem buscado se firmar em produções multimídia —às vezes bem-sucedidas, às vezes fracassadas. Veja os acertos e erros de Harry e Meghan desde então:

Harry e Meghan acertaram em livro e série

A série documental "Harry & Meghan", lançada em 2022, foi sucesso de audiência. Apesar de não ter agradado os críticos, a série teve a estreia mais assistida no Reino Unido naquele ano na Netflix e, até 2023, era a segunda produção documental mais assistida do streaming.

A autobiografia de Harry, "O Que Sobra", foi um sucesso estrondoso de vendas. "O Que Sobra" passou sete semanas no topo da lista de livros de não-ficção mais vendidos do New York Times, além de ter quebrado recordes de venda, segundo o Guinness. Também foi o livro mais vendido de 2023 na Amazon.

Meghan também lançou um livro infantil, "O Banco". Com apelo e sucesso comercial bem menores que "O Que Sobra", o livro de Meghan alcançou o topo da lista de livros infantis ilustrados do New York Times.

"Com Amor, Meghan", lançada na última segunda-feira, já tem segunda temporada garantida. Apesar das críticas mornas, a Netflix confirmou que a segunda temporada já foi gravada e deve ser lançada em breve.

Podcast e documentários foram erros

A série documental "Jogos Invictus - Veteranos no Topo" não alcançou o mesmo sucesso de "Harry & Meghan", mas foi relativamente bem recebida por quem assistiu. Focando jogos criados pelo príncipe Harry em prol de militares feridos, a produção "teve um desempenho significativamente inferior a 'Harry & Meghan'", segundo a revista Vanity Fair. As poucas críticas foram, em maior parte, medianas ou positivas.

"Líderes que Inspiram" não foi bem recebida e tem participação mínima do casal. Aglutinando uma série de entrevistas com pessoas "inspiradoras", como a primeira-ministra Jacinda Ardern e a pensadora feminista Gloria Steinem, Harry e Meghan apenas apresentam os convidados, sem interagir com eles em momento algum. Não fez barulho nem aqui, nem lá fora.

"Polo", série que mostra os bastidores do polo profissional, foi um fracasso de audiência detonado pela imprensa. O casal, que ostenta um contrato milionário com a Netflix, voltou a ser criticado pela série que foca um esporte de elite. "É um documentário de mentirinha feito para passar no fundo de episódios de 'Succession'", disse um crítico do The Guardian.

O fracasso do podcast Archetypes levou ao fim do contrato com o Spotify. Harry e Meghan, que tinham um contrato de US$ 20 milhões, acabaram sendo chamados de "vigaristas" por Bill Simmons, líder de inovação em podcasts da plataforma de streaming, que chegou a trabalhar diretamente com o casal na época de Archetypes. Na produção, Meghan entrevistava mulheres acusadas de representarem "arquétipos negativos", como "solteirona" ou "metida".

Segundo a Vanity Fair, uma série de projetos e ideias fracassadas marcaram a passagem do casal pelo Spotify também. Muitos projetos não foram para frente por uma série de motivos, criativos ou práticos. Harry, por exemplo, chegou a sugerir um podcast de entrevistas com "sociopatas", como Putin e Trump. "Minha mãe foi basicamente assassinada. Por que não virei um cara mau como eles?", teria questionado o príncipe em uma reunião.

O que vem por aí

O casal já anunciou o relançamento de Archetypes e um novo podcast. O lançamento do novo podcast está marcado para a primavera americana, entre março e junho deste ano. Tanto a nova produção como a continuação de Archetypes é em parceria com a Lemonada Media, responsável por podcasts de sucesso, como Wiser Than Me, de Julia Louis-Dreyfus.

"As Ever" é a nova marca de produtos para a casa de Meghan. O sucesso da marca vai servir para medir, de certa forma, o sucesso de "Com Amor, Meghan", já que a "As Ever" venderá produtos exibidos na série, como geleias artesanais, chás, mel e enfeites florais comestíveis.