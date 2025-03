Gravações de Gal Costa, engavetadas em 1972, são lançadas no streaming

Três gravações inéditas de Gal Costa foram disponibilizadas nas plataformas de streaming na última sexta-feira, 7, pela Universal Music. As músicas foram gravadas em 1972 para um EP que seria lançado no embalo do sucesso da turnê Fa-Tal - Gal a Todo Vapor e terminou engavetado pela gravadora de Gal na época, a Philips.

As três canções, recuperadas 50 anos após a gravação original, podem ser agora acessadas por fãs da cantora - que morreu em 2022, aos 77 anos - sob o título Gal Costa Compacto de 1972.

A primeira faixa é uma interpretação de Gal para a composição A Morte, de Gilberto Gil. Vale Quanto Pesa, de Luiz Melodia é a segunda faixa. Por último, há O Dengo que a Nega Tem, samba de autoria de Dorival Caymmi.

Em 2024, outra compilação póstuma da cantora, Gal Costa - Por isso Essa Voz Tamanha, foi lançada no streaming.