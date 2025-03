Como foram os últimos momentos de vida da esposa de Gene Hackman

A polícia tenta entender quais foram os passos de Betsy Arakawa, 65, esposa de Gene Hackman, 95, antes de morrer. O casal foi encontrado morto em casa por um funcionário no dia 27 de fevereiro, mas já se sabe que Betsy morreu primeiro.

Como foram os últimos momentos de Betsy?

Betsy morreu em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os últimos registros de Betsy com vida são do dia 11 de fevereiro.

A esposa de Gene Hackman teve os passos reconstruídos pela polícia de Santa Fé. Betsy buscou Zinna, cadela do casal, em uma clínica veterinária no dia 9 de fevereiro —as informações são do jornal The New York Times. O animal havia passado por uma cirurgia e também foi encontrado morto, em uma caixa, ao lado do corpo da dona.

Betsy mandou um e-mail para sua massagista e foi a uma mercearia no dia 11, possivelmente horas antes de morrer. Câmeras de uma farmácia também a filmaram usando uma máscara, hábito que era comum devido à saúde de Hackman, que tinha Alzheimer.

Ela voltou para casa naquele dia por volta das 17h15 e não respondeu mais nenhum e-mail após a data. Betsy era a única cuidadora de Gene e morreu uma semana antes do marido, ao contrair uma infecção rara de hantavírus, causada por excrementos de ratos.

O que já se sabe sobre o caso

Comprimidos encontrados no banheiro da casa foram identificados. Segundo o legista responsável pelo caso, a medicação era tratamento para uma condição na tireoide.

A causa da morte de Gene foi determinada como doença cardiovascular, tendo Alzheimer como agravante. Segundo o legista, ele tinha pressão alta e já tinha um histórico de infartos. Acredita-se que ele tenha morrido no dia 18 de fevereiro.

Propriedade de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

Hipóteses descartadas

No início, a principal suspeita era que um vazamento de gás houvesse causado as mortes. A empresa responsável por fiscalizar a rede de gás na cidade de Santa Fe (EUA) encontrou um vazamento na residência do casal, mas em quantidade que não seria letal para seres humanos.

A autópsia confirma a avaliação da companhia de gás. Não foram encontradas quantidades letais de monóxido de carbono nos corpos de Gene e Betsy.

Também não foram encontrados sinais externos de violência. Na casa, não havia sinais de arrombamento ou qualquer outro elemento que levantasse suspeitas de interferência por agentes externos.

O que falta desvendar

A causa da morte da cachorra Zinna, ainda não foi determinada. O corpo do cão, da raça kelpie australiano, passa por uma necropsia, cujo resultado deve ser divulgado nos próximos dias.

Zinna foi encontrada morta numa gaiola. De acordo com as autoridades, a principal hipótese é que ela tenha morrido de fome e desidratação. O casal também tinha dois pastores alemães, que foram encontrados com vida e soltos pela casa.