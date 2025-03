Fátima e Bonner se encontram: 5 vezes em que o ex-casal provou maturidade

Fátima Bernardes e William Bonner aproveitaram o Carnaval com seus cônjuges, Túlio Gadêlha e Natasha Dantas, e com os filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, em viagem a Paris.

Nas redes sociais, uma foto de Fátima com Bonner e a filha repercutiu, mas essa não foi a primeira vez que o ex-casal demonstrou maturidade ao se encontrar ou fazer comentários um sobre o outro. Eles foram casados de 1990 a 2016.

Elogios

Fátima Bernardes falou sobre o ex-marido em uma entrevista exibida no dia 20 de fevereiro de 2025, no programa Casa de Verão da Eliana, da GNT. A jornalista revelou que Bonner foi a sua principal referência profissional durante o período em que trabalharam juntos. A apresentadora destacou a generosidade e os conselhos de Bonner como fundamentais para seu desenvolvimento como âncora do Jornal Nacional.

Na mesma entrevista, ela enfatizou que as orientações de Bonner incluíam desde a forma de ler o teleprompter até o tom ideal para transmitir notícias sérias. Ela contou que a confiança dele na bancada a ajudou a superar inseguranças.

O William foi uma pessoa que, quando fizemos a parceria profissional, quando a gente começou a trabalhar juntos, foi muito importante. Ele era uma pessoa que me dava muitas dicas.

Fátima Bernardes, em entrevista ao Casa de Verão

Fátima Bernardes e William Bonner curtem viagem com seus cônjuges e filhos Imagem: Reprodução/Instagram @natashadantasb e @tulio.gadelha

Aeroporto

Em 2022, eles surgiram juntos em um aeroporto após os jornalistas se reencontrarem com o filho, Vinicius Bonemer, que estava estudando na França. Natasha Dantas também apareceu.

Bastidores

Em março de 2023, os dois se reencontraram nos bastidores do Jornal Nacional.

Natal

Em 2023, Fátima Bernardes e William Bonner, que já estavam separados havia sete anos, se encontraram para comemorar o Natal em família. Eles fizeram questão de passar a data ao lado dos filhos. O deputado Túlio Gadêlha e Natasha Dantas também estiveram no encontro.

Viagem para França

Recentemente, Túlio publicou uma série de fotos da viagem em família em seu perfil do Instagram. "Esse ano nosso carnaval foi a dois. Digo, a seis. Ou a dez. Melhor, em família, em terras geladas, aqui na casinha deles", escreveu na legenda.

Dois dos filhos dos apresentadores, Laura e Vinícius, moram na França. Ela se mudou em 2022 para fazer mestrado, enquanto ele vive lá desde 2020, onde se formou em engenharia.