Atriz de 'Mania de Você' mora num hostel e tem dois pais: 'Tenho seis avós'

Duda Batsow, 20, em entrevista ao jornal Extra.

O que a atriz disse

Intérprete de Bruna em "Mania de Você", Duda vive com a mãe e o padrasto desde os 5 anos. Atriz conta que o pai biológico se mudou para a Suécia quando ela tinha apenas 2 anos.

Ele sempre foi muito presente enquanto morava aqui e tentou manter essa ligação depois que foi embora, mas foi difícil. A criança sente essa coisa espaçada. Meus pais sempre fizeram tudo para que eu não sofresse com isso.

Duda registrou os dois pais em sua certidão de nascimento e carteira de identidade. "Fiz todo um processo legislativo. Quem pega minha identidade vê o nome da minha mãe e dos meus dois pais. Na minha certidão, eu tenho seis avós (risos)."

Atriz mora em um hostel em Ipanema, no Rio de Janeiro, com a mãe, o padrasto e as duas irmãs mais novas. "É muito legal, porque convivo com várias pessoas do mundo inteiro. O meu inglês melhorou demais depois que meus pais decidiram construir."