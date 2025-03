Diogo fala sobre 'edredom' com Aline e lembra 'bicos' de Vilma para comerem

Diogo Almeida deixou o BBB 25 (Globo) antes da metade da edição, mas segue comentando o reality show.

O que aconteceu

O brother se envolveu dentro da casa com Aline, que continua no jogo, mas diz que não teria coragem de "ir para baixo do edredom" na casa com ela. "Segurei a onda. Sou muito reservado. Não conseguiria ir para a cama com ela sabendo que tinham milhões de pessoas assistindo. Tive cuidado até para começar a relação. Fiquei com receio se seria bom para mim, para o jogo. Até porque a gente já moraria junto. E com a sogra", contou em entrevista ao Extra.

Ele diz não se arrepender do romance com a sister e afirmou que Vinícius foi "muito contra" o casal. "Eu nunca namorei uma pessoa tendo que encarar alguém tão contra a relação. Vinícius é um amigo ciumento e controlador. Eu sentia coisas verdadeiras em relação a Aline. Tivemos uma DR antes de eu sair, mas como conversar intimidades diante de uma plateia de BBB? É angustiante. Ainda não consegui assistir a tudo o que aconteceu enquanto eu estava lá. Vou ver e decidir como as coisas vão ficar, sem fechar portas", disse.

Passado difícil

Diogo também lembrou de sua infância em em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo ele, Vilma não tinha condições de bancar seus estudos de atuação, mas convenceu o pai de Diogo a ajudar. "Depois, comecei a trabalhar. Ela fazia sanduíche para eu vender no curso de teatro. Para estar na sala de aula às 8h, eu tinha que sair de casa às 5h", lembra. "Minha mãe buscava artesanato fora do Rio para vender, fazia bijuteria, fazia salgado para meu pai vender no trabalho?"

Lembro quando minha mãe ia fazer compra de mercado com meu pai na Barra, e eu pensava: "É aqui que eu quero morar". Eu já projetava. Nunca passei fome. Mas, às vezes, acabava a grana e ainda faltava muito para o mês acabar Diogo Almeida

Ele afirma que também "jamais colocaria" uma pessoa na idade de Vilma em castigos no BBB. "Vi que Vinícius convidou a Vilmoca pro cinema depois pra ficar tranquilo com a consciência dele. Fiquei muito angustiado em vê-la passando mal", afirmou.

