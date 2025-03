Delma se irrita com Thamiris: 'Quero circo pegando fogo, a palhaça tá aqui'

Delma se irritou com Thamiris no Castigo do Monstro na tarde de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a entrevista do Castigo do Monsto, Thamiris escolheu novamente alfinetar Dona Delma. A sister precisava escolher o brother "mais antipático" da casa e escolheu a sogra de Guilherme.

Delma rebateu e discordou: "Estou pronta, Brasil, bom dia. Eu não sei como é uma pessoa antipática, porque acredito que não sou", disse. "Quem de coração é bom demais, aí no final sempre se lasca".

Finalizada a dinâmica, Delma foi reclamar no quarto. "Eu queria que o Brasil me dissesse o que é ser antipática. Quando eu começar a ser antipática não vai prestar. Antipática na minha vida eu nunca fui", disse.

Vou ser a fofoqueira da casa. O que eu escutar, vou levar (?) Quero ver o circo pegar fogo, a palhaça tá aqui (?) Vai pra merd* Delma

A sister ainda disse que Thamiris só a estava chamando para não se comprometer com outros brothers. "Tanta pessoa que tem ai, que tu tem raiva e problema", disse. "É conveniente", concordou Aline.

Delma afirmou que agora ela tem "mil motivos" para votar em Thamiris.

No confessionário, Thjamiris admitiu que Delma está respondendo "com deboche" por estar "estressada" de ser chamada toda vez. "Foi a pessoa que me deu o monstro, acho justo ficar fazendo entrevistas com ela", se defendeu.

