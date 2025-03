Para Debora Bloch, Odete Roitman continua atual: 'Elite do atraso'

Debora Bloch, 61, em entrevista ao jornal O Globo:

Avalia que Odete Roitman continua atual. "Odete encarna a elite do atraso. Ela reclama que o Brasil é um país subdesenvolvido, mas não percebe que o pensamento dela que é responsável por isso. Trinta e sete anos atrás, já representava um pensamento retrógrado, uma visão de mundo pouco humanista, focada no lucro e na meritocracia. Quando a gente pensou que ia viver a volta de ideias tão conservadoras e autoritárias? Odete, infelizmente, é superatual."

A atriz diz que, apesar de não ter semelhanças com Odete, se diverte com a personagem. "Está aí uma personagem totalmente diferente de mim. O texto é muito bom e estudá-lo é um barato, acabo me divertindo com a personagem. Ela tem certa inteligência e um sarcasmo que traz humor. Também não convivo com mulheres como Odete, mas claro que conheço algumas. Costumam ser prepotentes, narcisistas e jogam com o poder e o dinheiro. Sei bem como funcionam."

Na parte da caracterização, uso um cabelo engraçadíssimo, parece um capacete. Quando me vejo pronta, tenho acessos de riso. Não tem nada a ver comigo. Debora Bloch

Dá spoiler sobre os relacionamentos da personagem no remake. "Já na primeira versão da novela, ela tinha amantes e vida sexual ativa, mas era tudo insinuado. No remake, a personagem vai se relacionar com homens mais jovens. Agora, a mulher de 60 anos é colocada para jogo. Não é o caso da Odete, mas as maduras também estão no jogo para relações afetivas. Me apaixonei aos 55 anos. Podemos recomeçar e ser potentes em todas as idades."

Relembra situações de abuso que já passou. "Sentia um desconforto em determinadas situações, mas, naquele tempo, não sabia nomeá-las. Hoje, olho para trás e entendo por que certos episódios me provocaram tanto mal-estar. Existia assédio no trabalho e na vida."