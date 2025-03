Vida frenética! Daniel Rocha estreia peça, luta boxe e não desgruda do BBB

Daniel Rocha, 34, estreou nesta sexta-feira, no Teatro UOL, a peça "O Marido da Minha Mulher". Na produção, ele interpreta Alex, um personagem que morre logo no começo, mas segue na história.

Fanático por futebol, Alex é casado e tem um filho pequeno, mas tem como prioridade frequentar os jogos do seu time de coração, o Corinthians. "Logo no começo da peça, ele vai pro jogo de futebol e acaba morrendo. Ele volta como um espírito, podendo aparecer unicamente para seu melhor amigo", conta Daniel em entrevista exclusiva a Splash.

A grande missão do Alex nessa peça é convencer o melhor amigo a se casar com a esposa dele, para cuidar dela e do filho, e evitar que ela se case com o maior inimigo dele, que também é pretendente. Daniel Rocha

A peça é uma comédia, mas aborda tópicos importantes da vida em sociedade. "A comédia é um lugar de fácil acesso para falarmos sobre coisas como uma pessoa que é machista, que sempre deixa a mulher para estar com os amigos bebendo, e como isso prejudica o casamento e a relação".

Além de Daniel, o elenco conta com Fernanda Schneider, que vive Bruna; Conrado Caputo, que dá vida ao arqui-inimigo de Alex, Nico; e Ton Prado, que interpreta Paulo, o melhor amigo do marido morto.

Namorada no BBB

Desde janeiro, Daniel acompanha o confinamento da namorada, Vitória Strada, no BBB 25. Ele confessa que é a primeira vez que assiste ao reality. "Virei um especialista em Big Brother em um mês. Estudei bastante sobre o programa. O único momento que eu consigo me aproximar da minha namorada é no Globoplay, vendo o ao vivo".

Quando falou com Splash, a atriz tinha acabado de conquistar a liderança. "Estou muito feliz. Ela ganhou um apartamento e sempre teve o sonho de ter um apartamento dela, então ela está realizando alguns sonhos nesse programa. Mas, mesmo assim, é um pouco difícil ver a sua namorada sofrendo gaslighting (termo em inglês que significa manipulação psicológica)".

É uma manipulação psicológica pesadíssima. É muito ruim ver a pessoa sofrendo isso dentro do programa e é estranho isso ser entretenimento e ninguém tomar partido, não ser falado nada.

Daniel Rocha

Vitória Strada e Daniel Rocha estariam namorando Imagem: Reprodução/Instagram/@brunnorangel e @danielrochaaz

Da ficção para a vida real

Daniel interpretou Popó em "Irmãos Freitas", em 2019, e agora vai lutar em uma disputa semiprofissional de boxe. "Eu sempre fui apaixonado por boxe, sempre treinei, e agora rolou a oportunidade de lutar. Então eu vou sair na mão mesmo, é isso. Vai ser divertido".

O ator vai lutar contra o rapper TZ da Coronel. "Agora, eu vou lutar com um rapper, cuja música eu super admiro. Temos até amigos em comum, como o Cabelinho, o MD Chefe. A luta já está fechada, só vamos assinar o contrato. E vai ser essa luta playboy versus cria de favela. Acho que vai ser uma boa luta".

Estou super competitivo, treinando para ganhar, para nocautear. Eu sou uma pessoa competitiva. Estamos indo com o intuito de ganhar. Eu e meus treinadores, sempre com o intuito de ganhar.

Daniel Rocha

SERVIÇO

"O Marido da Minha Mulher"

Temporada: de 7 de março a 1º de junho

Horário: sextas, sábados e domingos às 20h

Local: Teatro UOL (Shopping Higienópolis), em São Paulo

Duração: 75 min

Classificação: 12 anos

Ingressos: a partir de R$ 30

Mais informações