Como energia do Sol pode influenciar formação de terremotos na Terra

Liderado por um pesquisador brasileiro, um novo estudo indica que os raios solares podem fragilizar a crosta da Terra e impactar a atividade sísmica no planeta.

O que aconteceu

Análise revelou que o impacto da energia do Sol pode ser um fator fundamental na formação de terremotos. O pesquisador Matheus Henrique Junqueira Saldanha, da Universidade de Tsukuba, no Japão, foi o responsável pelo estudo que contou também com cientistas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão e foi publicado na edição de março da revista científica Chaos.

Segundo a pesquisa, o clima da Terra, afetado pelo calor solar, desempenha um papel importante na incidência de terremotos. Conforme a pesquisa, as variações na temperatura da superfície terrestre podem afetar a estabilidade das rochas, a dinâmica das falhas tectônicas e da água subterrânea. "O calor e a água afetam principalmente as camadas superiores da crosta terrestre", explicou Saldanha em comunicado publicado no portal Science Daily.

As alterações provocadas pelo calor podem tornar as rochas mais quebradiças e propensas a fraturas. Já as mudanças na precipitação e no derretimento de neve podem alterar a pressão nos limites das placas tectônicas. "Embora esses fatores possam não ser os principais causadores de terremotos, eles ainda podem estar desempenhando um papel [na formação dos terremotos]", disse Saldanha.

Para identificar a relação entre o Sol e os terremotos, os cientistas combinaram métodos matemáticos e sistemas computacionais. Eles analisaram dados de terremotos junto a registros de atividade solar e temperaturas de superfície na Terra. Ao incluir a variável da temperatura da superfície da Terra no modelo utilizado, os especialistas observaram que o resultado se tornou mais preciso, especialmente para cenários de terremotos superficiais (que ocorrem entre 0 e 70 km de profundidade).

O resultado do estudo pode auxiliar na previsão de terremotos. Segundo os especialistas, caso a temperatura atmosférica da superfície seja considerada uma variável independente com potencial de afetar a incidência do fenômeno na Terra, é possível que os cientistas consigam antever quando os tremores ocorrerão com maior assertividade. "Esperamos que nosso estudo lance alguma luz sobre o quadro geral do que desencadeia terremotos", disse Saldanha.

A pesquisa atual é baseada em um estudo anterior do mesmo grupo, publicado em 2022. À época, os especialistas descreveram a relação entre a quantidade de manchas solares, que seriam um marco indicativo da atividade do Sol, e a frequência de terremotos.

Tremores ou vibrações da superfície da crosta terrestre, com diferentes intensidades e variadas dimensões, atingem a Terra há bilhões de anos. No entanto, somente com a invenção dos sismógrafos —aparelhos capazes de registrar as ondas sísmicas ou sismos (movimentos súbitos ou tremores na Terra) —, os cientistas conseguiram mapear seus epicentros.

Há três causas principais para a ocorrência de terremotos. São elas: desabamentos, que ocorrem por dissolução e deslizamento das massas rochosas e são causados pela força da gravidade, ocorrendo em regiões suscetíveis de dissolução dos terrenos; vulcanismo, quando há terremotos em regiões vulcânicas produzidos por explosões internas, decorrentes do escape repentino de gases sob fortes pressões; e tectonismo, responsável pela incidência dos terremotos mais importantes.

As placas tectônicas se movem, causando o acúmulo de energia de tensão, e essa energia é finalmente liberada na forma de terremoto. Nesses casos, as vibrações podem ser sentidas, sem o auxílio de sismógrafos, a mais de 2.000 quilômetros do foco (do ponto de origem do terremoto).