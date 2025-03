Carolina Ferraz descarta volta às novelas e 'envelhece com dignidade'

Carolina Ferraz, 57, em entrevista ao O Globo.

O que a atriz disse

Afastada das novelas desde "Haja Coração" (2016), Carolina Ferraz não quer voltar a atuar em folhetins. "Eu amo trabalhar, sou atriz e já estou morrendo de saudades de atuar, confesso. Mas quero fazer teatro, talvez uma minissérie."

Vejo a entrega física dos meus colegas. Não tenho mais essa disponibilidade no meu coração. Quero fazer algo que me exija menos fisicamente e ter mais tempo para fazer outras coisas.

No ar com a reprise de "História de Amor" (1995), Carolina é uma das apresentadoras do Domingo Espetacular desde 2020. Atriz voltou a atuar no filme "Caramelo", ainda sem previsão de estreia na Netflix.

Artista também comentou sobre autoestima envelhecimento. "Tenho 57 anos e ainda não fiz plástica. Sempre deixo claro que não tenho nada contra, mas sou muito adepta de uma beleza mais naturalista."

Acho que minha pele está boa e acredito que tenho conseguido envelhecer com dignidade, com a beleza apropriada da minha idade e do meu tempo. Há muitos anos não me sentia tão bonita e disposta para encarar a vida. Estou vivendo um momento maravilhoso.

Sobre as críticas em relação à sua aparência, Carolina acha que as pessoas deveriam cuidar mais de suas próprias vidas. "O tribunal da internet é muito cruel. Lá, estamos sujeitos a coisas boas e ruins. Estou do jeito que gosto de estar. Estar bem comigo mesma é o mais importante."