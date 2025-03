BBB: Thamiris desabafa sobre relação com Vitória Strada: 'Fiquei sentida'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Pouco antes da formação de mais um Paredão no BBB 25 (Globo), Thamiris conversa com Gracyanne Barbosa sobre sua relação com Vitória Strada.

O que aconteceu

As duas comentam a recente mudança da atriz e de Daniele Hypolito para o quarto Anos 50. Elas afirmam que se surpreenderam mais com Strada, já que a ginasta, desde o início, frequentava mais o outro cômodo.

Thamiris, então, diz que a sister "não devia lhe dar satisfação", mas que estava começando a entender a relação. "A rejeição sempre me coloca num lugar de criancinha, sabe? Muito ruim", desabafou.

Quando comecei a falar 'você saiu do quarto? Vai ficar lá nos Anos 50?'... Quando ela falou, já não conseguia mais levantar a cabeça, não consegui mais olhar para ela, porque eu sabia que minha cara já estava com cara de choro... Fiquei sentida, porque eu realmente gosto da Vitória , admitiu Thamiris.

A nutricionista também aponta suas percepções da última festa, ao ver Vitória interagindo com outros brothers. "Já não está mais a mesma coisa mesmo, não tem como eu fingir que está porque não está", concluiu.