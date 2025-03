BBB 25: Vinícius cobra explicações ao vivo em festa: 'Coração partido?'

Vinícius questionou os demais brothers do BBB 25 (Globo) nesta madrugada sobre a relação que mantêm com ele.

O que aconteceu

Em conversa com Aline, Vinícius demonstrou curiosidade em saber quem deu "coração partido" para ele no Queridômetro. Todos os dias, os brothers precisam "avaliar" os demais participantes da casa com emojis que podem ser de coração, cobra, mala, mentiroso, alvo, planta ou coração partido.

Vinícius disse que pretendia perguntar na sala para todo mundo sobre quem o deu "coração partido". "Queria saber que, se tivesse algo para resolver, que me chamasse pra conversar. Eu parti o coração de quem?", questionou. "Ontem, eu recebi 1 alvo e hoje recebi 1 coração partido e 2 alvos."

Os dois tentaram descartar quem mantém uma boa relação com Vinícius. "Será que você machucou o coração de Thamiris", questionou Aline. "Perguntei, mas não foi", respondeu.

Mais tarde, ainda na festa, Vinícius provou que continuava a pensar no tema. Ele subiu em cima do palco e utilizou o microfone do karaokê para questionar a todos:

Gente, quem me deu coração partido, bora se manifestando, viu? Eu tava três dias ilhados, não fiz nada com ninguém, viu? Vinícius

Apesar dos esforços, nenhum brother foi conversar com o baiano sobre o assunto.

