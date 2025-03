BBB 25: Thamiris volta a provocar Joselma: 'Mais problemática da casa'

Joselma, 54, foi mais uma vez alvo das entrevistas de Thamiris, 33, em seu segundo Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista foi orientada pela produção a entrevistar a "pessoa mais problemática" da casa e foi até Delma. Ela já havia entrevistado a sogra de Guilherme, 27, também como "a mais egoísta" e "a mais mentirosa" do programa.

Joselma, já incomodada com tantos rótulos, quis passar a bola para Aline, 32. "A mais problemática é você! Por que você não vem assumir seu lugar?", indagou a dona de casa à policial militar.

Thamiris, então, estendeu de bom grado a pecha de 'problemática' também para Aline. "Pode vir fazer junto", alfinetou. "Eu não arrumo problema com ninguém", voltou a defender-se Delma. "Arrumou comigo, pronto!", rebateu Thamiris, ferina.

