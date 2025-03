BBB 25: Thamiris sofre com Castigo do Monstro e volta a chorar: 'Ansiosa'

Thamiris, 33, mostrou-se exausta ao concluir mais uma etapa de seu segundo Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A irmã de Camilla, 34, voltou ao Quarto Nordeste e jogou-se na cama, denotando fadiga e nervosismo. Ela respirava fundo algumas vezes, como se estivesse tentando controlar a ansiedade.

Vitória Strada, 28, notou o estado da nutricionista e questionou se ela estava bem. "Você está ansiosa?", preocupou-se a atriz.

Thamiris, então, caiu no choro e foi consolada pela ex-dupla de Matheus, 28. "Você está carregando muita coisa dentro de você", aconselhou-a Vitória, tentando acalmá-la.

