BBB 25: Renata e Eva especulam poder conquistado por Dani: 'Ela já sabe'

Eva, Renata e Vilma especularam, no Quarto Fantástico do BBB 25 (Globo), a respeito do benefício obtido por Daniele Hypolito, 38, através do Big Fone.

O que aconteceu

Renata sugeriu ficar de olho nos papos da ginasta com o irmão, Diego Hypolito, 40, pois está certa de que ela já compartilhou com ele de que se trata. "Tem que pegar uma hora em que ela estiver conversando com ele. Tenho certeza de que ela já falou para ele."

Eva, por sua vez, também está segura de que Daniele tem total ciência do que se trata o poder que adquiriu na ocasião. "Ela falou que tem um benefício, mas iria usar na hora certa - como se já soubesse [de que se trata]. Ela sabe já o que é, claro que sabe."

Daniele ganhou o poder de ter o voto valendo por dois na formação do Paredão de hoje. Ela só deverá revelar publicamente o 'dom' no momento em que a votação estiver ocorrendo, sob a batuta de Tadeu Schmidt, 50.

