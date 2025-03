BBB 25: Quem o Líder Maike indicará ao Paredão hoje?

Maike é o Líder da semana e terá que indicar um brother ao Paredão hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Logo que venceu o Líder, Maike declarou que votaria em alguém que já votou nele para outros Paredões. Ele definiu que sua mira estava em Vitória Strada, Aline, Vinícius, Diego e Daniele Hypolito, e precisará votar em um deles hoje.

No entanto, Maike já expressou anteriormente que não tem a intenção de indicar Vitória Strada.

Por outro lado, Maike disse que não curtiu a atitude de Aline, que questionou Thamiris por ter escolhido seu par, Vinícius, para o castigo na área externa. "Aqui cada um escolhe o que faz", disse.

Quando indicou seus alvos, ele também justificou a escolha por Vinícius. "Porque essa semana ele me pegou para Cristo, me vetou da prova, me deu Monsto e me colocou no Paredão".

Já sobre Daniele e Diego Hypolito, ele apenas disse que são brothers que já votaram nele.

Na festa, ele revelou que seu "alvo preferido" era Vinícius.

A votação acontece na edição ao vivo de hoje, que começa às 23h10.

BBB 25 - enquete UOL: quem o Líder Maike vai indicar ao 8º Paredão? Resultado parcial Total de 2073 votos 53,88% Aline 6,95% Daniele 11,05% Diego 22,62% Vinícius 5,50% Vitória Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2073 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

